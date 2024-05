BarattiAmo è un modo per tornare al passato, alla condivisione, al vero, ai nostri avi.

Chi ci troviamo davanti è Stefania ed è sempre stata affascinata dai ricordi ancestrali. Dagli oggetti della nonna, dai racconti del nonno.

“Quando trovo un pezzo vintage penso a quante persone abbiano avuto quel pezzo tra le mani, quante vite ha vissuto e immagino le loro storie.”

Com’è nata BarattiAmo?

BarattiAmo, inizialmente, è nato come spazio di ritrovo tra le mie amiche, un momento per poter passare un bel pomeriggio assieme. Aiutando l’ambiente: evitando sprechi che dovrebbe essere impiegate per realizzare nuovi beni. Il BarattiAmo è un grande esempio di economia circolare. L’oggetto non è più un elemento statico ma diventa un’emozione, una storia

Piano piano si è sparsa la voce e sempre più persone mi dicevano: ma sa quante cose che ho a casa che potrei portare?.

Ognuno di noi a casa ha un oggetto, un vestito, un accessorio che non utilizza più o, addirittura, non ha utilizzato mai.

Ognuno di noi, nel proprio piccolo, con un gesto può salvare il mondo.

Quanta roba accumuliamo che appesantisce la nostra casa?

“Quel vestito vintage, che ricorda la tua adolescenza e le risate assieme alle tue amiche, che non utilizzi più da anni, per un’altra persona rappresenta una nuova vita, immaginalo indosso a quella ragazza emozionata al suo primo incontro d’amore. Quella lampada nel tuo ripostiglio si è solo riempita di polvere, nel mio salotto ha impreziosito il mio angolo di lettura vicina alla sedia a dondolo. Quella giacca che ormai ti va troppo stretta diventa il capo d’abbigliamento preferito per i viaggi al nord nelle giornate fredde d’inverno della mia amica.

Io credo che ci siano oggetti, abiti, che hanno ancora una storia da raccontare, una storia che merita di trovare nuove persone che sappiano ascoltarla. Gli oggetti usati sono custodi di piccoli tesori a prezzi accessibili”.



BarattiAmo è Condivisione

BarattiAmo è Confronto

BarattiAmo è Amore per il Pianeta

Salviamo gli oggetti, gli abiti, i libri. Hanno ancora una storia da raccontare. Una storia che merita di trovare nuove persone che sappiano ascoltarla. E quella potresti essere tu!

“BarattiAmo è un mercatino itinerante e da poco è diventato Associazione. E sono veramente felice di questo piccolo passo per poter arrivare ad un traguardo più grande. L’associazione ha il fine di organizzare a Cittanova e in altre zone ed aree del territorio regionale il Mercatino BarattiAmo, quale attività rivolta ad espositori non professionisti nel campo dell’arte, della cultura, dell’artigianato hobbistico, del collezionismo e dell’usato”.

Stefania comunica inoltre che, “Il nostro prossimo evento sarà sabato 18 maggio 2024 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 alla bellissima Tenuta Acton di Leporano a Cannavà di Rizziconi (RC), nella stessa giornata, già dal mattino, ci saranno diverse attività di meditazione”.



L’unico mercatino dove il protagonista sei tu!

Seguici sui social per conoscere le prossime location:

Instagram: _baratti_amo_

Facebook: BarattiAmo