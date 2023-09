Nella notte si è verificato un incidente stradale a Imola in Emilia dove un centauro in un incrocio a seguito delle ferite riportate in sella alla sua Ducati Monster è deceduto il medico di 41 anni, Antonio Vilardi di origini cosentine, tamponato violentemente da un’automobilista alla guida di una Mazda CX-30, travolgendo il centauro sotto la macchina e trascinandolo per oltre 200 metri di distanza dal punto d’impatto.

I sanitari del 118 hanno soccorso il motociclista, tentando di rianimarlo per un’ora, ma alla fine hanno dovuto constatarne il decesso.

Antonio Vilardi nato a Cosenza e residente a Imola, era un medico chirurgo specializzato in ortopedia, molto stimato e benvoluto da tutti per la sua profonda umanità.

L’automobilista sottoposto ad accertamenti, è risultato positivo all’alcol test e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 24enne arrestato dai Carabinieri.