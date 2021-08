I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto un ragazzo 21enne del posto, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nello specifico i militari della Stazione di Trebisacce durante un intervento di altra natura presso l’abitazione del 21enne, dove convive con i genitori, venivano attirati dall’odore acre di sostanza stupefacente. Per tale motivo, dopo aver informato il ragazzo delle facoltà di legge, si iniziava una minuziosa perquisizione domiciliare. Nella sua stanza da letto i Carabinieri rinvenivano del materiale tipicamente usato per il confezionamento ed il taglio della droga, nonché un bilancino di precisione perfettamente funzionante e sostanza da “taglio” del tipo mannitolo. Le operazioni di ricerca continuavano nel resto dell’abitazione, permettendo di trovare nei locali adibiti a cucina, un contenitore con all’interno nove dosi già pronte per la vendita di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché dei residui di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Considerato tutto il materiale rinvenuto, la sostanza da taglio e la droga, di cui il 21enne si addebitava la titolarità esclusiva, nonché le modalità di occultamento, si riteneva che tutto fosse sintomatico di una fiorente attività di spaccio da parte del ragazzo e quindi si procedeva al loro sequestro penale.

Sulla base di quanto accertato e d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, i Carabinieri dichiaravano il 21enne in stato di arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.