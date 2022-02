È di un morto il bilancio di un incendio che ha completamente distrutto un appartamento a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria. Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto in brevissimo tempo tutti gli arredi sviluppando una densa coltre di fumo e non lasciando scampo al giovane trentenne rimasto intrappolato nella propria camera da letto. A lottare contro il tempo le squadre dei vigili del fuoco di Polistena, Palmi e Siderno prontamente intervenute con 4 automezzi, evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni adiacenti e al resto dell’immobile. Purtroppo la corsa contro il tempo non ha fermato l’atroce destino che aveva già portato via la giovane vita.

Nei fatti alle ore 23 personale della squadra volanti del Commissariato p.s. di Taurianova, interveniva a Cinquefrondi in via Mammola al civico 36 dove divamapava un violento incendio in un abitazione.

Nel rogo perdeva la vita C. G. del ’90.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto hanno ipotizzato che le fiamme si siano potute sviluppare a causa di un corto circuito, trovando rapida alimentazione tra mobili e soffitto in legno.

La salma su disposizione del PM di turno è stata trasportata presso la camera mortuaria degli ospedali riuniti di Reggio Calabria in attesa venga predisposta l’autopsia.