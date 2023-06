Si sono conclusi i lavori dell’Evento Scientifico denominato “Giornate Cardiometaboliche Reggine”.



Tre giorni intensi di discussioni interattive, con esperti provenienti da tutta Italia e con una straordinaria partecipazione di Medici e Professionisti della Sanità ( Infermieri, Farmacisti, Dietisti, Ostetriche, ecc.) che hanno seguito con rinnovato entusiasmo i lavori, fino alla conclusione della lunga kermesse, commentando positivamente l’interesse culturale e scientifico delle relazioni proposte all’uditorio. Mai vista una così numerosa presenza di partecipanti, resa ancor più incoraggiante, ai fini della programmazione delle prossime edizioni, dal riconoscimento degli alti contenuti scientifici, educativi e culturali, dal Dipartimento della Salute della Regione Calabria che ha conferito l’incarico di docenti ai dottori Amodeo e Perrone, per la formazione dei 25 Medici di Medicina Generale ( visibili nella foto attorno al tavolo dove Amodeo e Perrone firmano i loro libretti, per attestarne la continua presenza e frequentazione).



Una presenza segno dell’apprezzamento degli Organismi Sanitari preposti alla Tutela della Salute, in controtendenza rispetto a chi, per motivi di cui dovrà dare conto all’opinione pubblica e alla classe medica, ha cercato di boicottare l’evento negando prima il patrocinio del GOM e poi invitando i medici dipendenti dell’Azienda Ospedaliera e che prima avevano assicurato la loro adesione in qualità di Relatori e Moderatori, a ”ponderare bene” se era il caso di partecipare o no. Decisioni di inaudita gravità che hanno generato rabbia e stupore tra la gente, nella Comunità Scientifica e nelle Istituzioni Politiche e Sanitarie. L’Auditoriun dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria ( la Casa dei Medici ) stracolmo di partecipanti, la concretezza, la perseveranza e l’impegno dei responsabili scientifici ha vinto contro ogni forma di accecante arroganza ed autoritarismo! Appuntamento alla XVII Edizione a giugno del 2024.