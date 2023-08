“Un goal per la vita” è il titolo del torneo di calcio femminile che si terrà a partire dal 17 al 20 agosto presso l’area sportiva del centro Ymca, sul lungomare di Siderno. L’evento sportivo ha come obiettivo quello di raccogliere dei fondi a sostegno di “Nole” (Nuova oncologia Locri Epizephiri), il progetto promosso dal compianto dottore Giovanni Condemi e sostenuto dall’associazione Angela Serra e che ha come scopo quello di contribuire alla rifunzionalizzazione del reparto di Oncologia dell’ospedale di Locri. L’idea del torneo calcistico è nata da un gruppo di ragazze appassionate di calcio e impegnate quotidianamente nel sociale.

«Siamo convinti – spiegano le organizzatrici – che ognuno di noi possa portare il proprio contributo perché anche la Locride possa avere una struttura sanitaria efficiente e capace di dare risposte ai tanti cittadini costretti a rivolgersi altrove per un diritto fondamentale come quello alla salute. Vogliamo ringraziare – continuano – quanti hanno dato il proprio sostegno alla manifestazione: dagli sponsor fino ai semplici cittadini, passando per le attività commerciali locali e anche di altre parti d’Italia».

Oltre al centro Ymca di Siderno, che ha messo a disposizione degli organizzatori il campo di calcetto, l’evento sportivo ha ricevuto il plauso anche dell’associazione “Angella Serra”, sezione della Locride, da anni in prima linea per la ricerca sul cancro e all’offerta di servizi gratuiti a pazienti oncologici. Al torneo hanno dato la propria adesione sette squadre di calcio che ogni sera, con calcio d’inizio fissato per le ore 21, si sfideranno sul campo di gioco fino alla finalissima in programma a partire dalle ore 20 del prossimo 20 agosto.