Un giovane Taurianovese nella Top100 Under 30 di Forbes Italia

C’è un po’ di Calabria nella lista dei giovani talenti italiani che stanno cercando di rivoluzionare l’Italia. Nella lista dei Top100 Under 30 stilata ogni anno dalla rivista economica Forbes Italia c’è anche il 24enne Taurianovese Antonino Andreacchio.

Insieme ai suoi colleghi Michele Franceschetti, Marco Mostarda, Luca Dallara, Lorenzo Tapini e Mattia Stighezza (tutti Ingegneri ed Economisti) formano il team Remodule, un progetto di start-up innovativa nata nel 2019 all’interno del progetto “Training for Automotive companies creation” dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Il progetto nasce con l’intento di recuperare i componenti chiave dei pacchi batteria delle auto elettriche ed ibride a fine vita in ambito automotive per riutilizzarle in nuove applicazioni stazionarie. Si tratta di un approccio circolare e sostenibile perfettamente in linea con i nuovi orizzonti produttivi italiani e mondiali. Un investimento sul futuro dell’energia che necessita di studio, lavoro e passione e che ha portato i suoi giovani ideatori ad una menzione speciale nella categoria dell’economia circolare del Premio Mobilità 2019 Emilia-Romagna, alla vittoria del Premio Repower per l’innovazione nell’ambito del Premio Gaetano Marzotto 2031 e, infine, alla nomina nella classifica di Forbes Under 30 nella categoria Energy.

“Al momento il progetto sta attraversando ancora una forte fase di ricerca e sviluppo – spiega Antonino a nome del team – una volta completata la validazione tecnica ed economica penseremo all’effettiva costituzione della start-up.”

Intanto, l’inserimento nella lista degli Under 30 più influenti da parte di Forbes è per i giovani di Remodule una conferma della qualità del lavoro che stanno svolgendo.