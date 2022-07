Nuovo tragico incidente sul lavoro in Calabria. È morto schiacciato sotto il proprio trattore un 34enne di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Il giovane agricoltore, Fortunato Ranieli, da poco padre di un bambino, era diretto in un terreno sito in località “Fornace” quando il mezzo da lui condotto si è ribaltato. Ancora da chiarire la dinamica del drammatico incidente, al vaglio dei carabinieri. Vani i tentativi di soccorso messi in atto dai sanitari del 118. Sul posto giunto anche un elisoccorso ma l’intervento non è servito. Lascia moglie e un figlioletto di pochi mesi.