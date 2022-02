Una macabra scoperta il ritrovamento di un cadavere carbonizzato nelle campagne del Vibonese. Un fitto mistero sul quale sono state già avviate le indagini dalla Procura di Vibo.

Il ritrovamento è avvenuto nelle campagne di Calimera, frazione del comune di San Calogero. L’auto ed il cadavere sono stati ritrovati in un terreno vicino alla ferrovia.

Non si esclude che il cadavere possa essere di qualcuno residente nel Reggino. Tale scoperta è avvenuta nel corso delle ricerche del 36enne della frazione Amato di Taurianova del quale non si hanno più notizie dallo scorso 27 dicembre.