L’iniziativa svoltasi domenica scorsa a Cittanova in occasione della prima uscita pubblica della nostra coalizione, ha registrato una partecipazione popolare straordinaria. Oltre alla presentazione dei nostri candidati è stato illustrato in larghe linee il Programma elettorale mediante gli interventi svolti dallo stesso candidato Sindaco e dai tre candidati che hanno preso la parola. E’ stata nostra intenzione far giungere ai concittadini la quantità e la qualità del lavoro che svolgeremo per restituire al più presto un’Amministrazione comunale pronta ad affrontare le numerose criticità che attanagliano la nostra Comunità, attraverso la realizzazione dei punti programmatici per i quali abbiamo lavorato intensamente. La grande folla presente ha particolarmente apprezzato i punti del programma e a conclusione dell’iniziativa ha letteralmente inondato il candidato a Sindaco e i candidati alla carica di Consiglieri comunali di affetto, entusiasmo e vicinanza.