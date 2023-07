Di GiLar

Un dramma in Calabria, nel Catanzarese dove un uomo, un autista di un autobus colpito da un infarto è morto mentre era alla guida del mezzo. Il suo nome, Michele Mazza 50enne originario di Tiriolo, è verrà ricordato come un eroe. Perché dopo dopo che ha accusato un malore molto probabilmente causato da un infarto, ha iniziato a sentirsi male mentre stava guidando ed accortasi che stava male è riuscito in tempo ad accostare il proprio mezzo in località Martelletto nel comune di Settingiano.

L‘autista si è poi accasciato in terra davanti ai suoi passeggeri che hanno chiamato immediatamente i soccorsi e inutili sono stati i tentativi di rianimare l’uomo e il personale del 118, purtroppo, non ha non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.