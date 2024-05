Nel cuore oscuro del conflitto a Gaza, una verità rimane incontestabile e straziante: bambini innocenti stanno perdendo la vita. Lorenzo Festicini, fondatore e presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, alza la voce contro questo orrore, evidenziando la responsabilità collettiva in questa tragedia, inclusa quella dei paesi che si fregiano dell’etichetta “democratici”. Il conflitto ha trasformato la vita quotidiana in un incubo per le famiglie di Gaza, dove i più vulnerabili, i bambini, pagano il prezzo più alto. Ogni bambino che muore è un monito della nostra collettiva incapacità di proteggere l’innocenza dall’orrore della guerra.

È un grido silenzioso che chiede giustizia, pace e umanità. In questo contesto di dolore e distruzione, è impossibile ignorare che la responsabilità della violenza e delle sue conseguenze cade su molteplici attori, inclusi quei paesi “democratici” che, direttamente o indirettamente, contribuiscono al perpetuarsi del conflitto. Che sia attraverso la vendita di armi, il sostegno politico incondizionato o la mancanza di un’azione diplomatica efficace, queste nazioni hanno una parte di colpevolezza nel sangue innocente versato.

L’appello di Festicini e dell’Istituto Nazionale Azzurro non è solo un richiamo alla fine immediata delle ostilità, ma anche un invito a una profonda riflessione sul ruolo che ogni stato e individuo gioca in questo dramma. È un appello alla responsabilità globale, alla necessità di riconoscere e correggere gli errori del passato e del presente. La richiesta è chiara: “fermiamo la morte dei bambini, fermiamo la violenza, fermiamo la guerra!”. È tempo che tutti, assumono un ruolo attivo nella ricerca di soluzioni pacifiche, che non solo pongano fine al conflitto, ma che affrontino anche le sue cause profonde. Dobbiamo lavorare insieme per garantire che nessun altro bambino o essere umano debba soffrire o perdere la vita in questo inutile spargimento di sangue. Attraverso l’educazione alla pace, il sostegno all’infanzia, la promozione del dialogo e il rispetto dei diritti umani, possiamo iniziare a costruire un futuro dove la guerra a Gaza sia un ricordo del passato.

L’Istituto Nazionale Azzurro chiama a raccolta ogni anima compassionevole, ogni nazione, ogni leader a unirsi in questo sforzo. “Basta con il genocidio – ha dichiarato Festicini- basta con la morte di innocenti. È il momento per tutti, di rivedere le proprie politiche e azioni, e di agire concretamente per la pace. Per i bambini di Gaza, per l’umanità intera.”