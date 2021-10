Il 15 ottobre dello scorso anno, in una triste mattina ci lasciava Jole Santelli, primo presidente donna della Regione Calabria eletta il 26 gennaio 2020.

Jole Santelli politico di lungo corso tra le fila di Forza Italia lottava da tempo contro un tumore, ma si arrese al terribile male a soli 51 anni.

Più volte esponente di governo e parlamentare, rimase sempre coerente e fedele con il partito di Berlusconi, non ha mai avuto salti della quaglia, nemmeno nei momenti difficili.

Poste Italiane in occasione dell’anniversario della sua scomparsa ha stampato un francobollo commemorativo per ricordare una grande donna la quale già nei pochi mesi di gestione della Regione Calabria, aveva già impresso un indirizzo significativo per la sua azione di governo.

Oggi la Calabria, tutta, rende omaggio a un presidente, un politico, ma soprattutto a una donna coraggiosa.