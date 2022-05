Grave incidente sulla SS18 nella notte nei pressi di Amantea al bivio per Campora San Giovanni.

Una Fiat Panda mentre procedeva in direzione sud, per cause ancora in corso di accertamento, è paurosamente sbandata finendo contro un guardrail per poi fermarsi in mezzo alla strada, forse per un testacoda. A bordo c’erano quattro giovani ragazzi tutti di Nocera Terinese e il più grave è stato il conducente, un 26enne estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stato affidato al personale del 118 che dopo aver prestato le prime cure e stato trasportato all’ospedale di Cosenza.

Mentre gli atri tre giovani avrebbero riportato diverse lesioni tra cui un 15enne rimasto ferito in modo più grave è stato trasportato al nosocomio di Paola.

Sul posto oltre al 118 e ad una squadra dei vigili del fuoco di Paola, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Paola per accertare l’esatta dinamica di quanto avvenuto.