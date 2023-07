Un terribile scontro tra un’auto e una moro si è verificato nel pomeriggio a Corigliano Scalo. Fatale è stato l’impatto per il centauro, Carlo Laudone di 26 anni, morto schiantandosi sull’asfalto a ridosso di un muro.

Trasportato d’urgenza in elisoccorso in ospedale, le sue condizioni erano da subito gravissime e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.