Di LL

La prima riunione del sindaco della città l’ha tenuta con la società di raccolta differenziata dei rifiuti l’Avr. Secondo i ben informati il sindaco ha posto un vero e proprio ultimatum all’Avr, insomma 15 giorni per ripulire la città rispettando il contratto in tutte le sue sfaccettature, diversamente pronti ad impugnare il contratto. Intanto il sindaco Biasi sta lavorando a tempo pieno per varare in tempi brevi la giunta comunale. Il numero complessivo nella prima fase dovrebbe essere di 4 assessori. Per il Toto nomi? La casella di presidente del consiglio sblocca tutto il resto. In pole position per sostituire Fausto Siclari in corsa ci sono Simona Monteleone e Angela Crea. Per la giunta Caridi, Fedele, Grimaldi, Crea o Monteleone per Stefania Barca la delega al bilancio senza fare l’assessore.