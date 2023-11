Il 6 Novembre 2023 Uliveto Principessa Resort e Castello degli Dei sono state insignite di un Oscar che le ha annoverate tra le location più importanti del panorama europeo.

A Barcellona, dinanzi ad una giuria internazionale, si è infatti tenuta la premiazione degli European Hotel Awards e il riconoscimento per le strutture calabresi è stato conseguito nella categoria Art of Hospitality Excellence 2023 per l’Italia. Un premio tanto ambito che dà valore alle imprese del territorio e dimostra come i sogni, se coltivati con impegno e dedizione diventano realtà, grazie ai progetti, al lavoro di squadra, ai sacrifici e alla

continua ricerca dell’eccellenza che spingono ogni singolo professionista del settore a mettere le proprie qualità a servizio dei clienti.



La Proprietà che ha ritirato il premio presso il Sofitel di Barcellona in Spagna, in una sala gremita da tanti addetti del settore della ristorazione e dell’hotellerie ha dichiarato: “Questo premio lo vogliamo dedicare anzitutto ad Adriano Raso che è stato l’artefice di questo fantastico progetto e che, grazie alla sua visione imprenditoriale, ha dato la possibilità alle nostre strutture di essere riconosciute anche a livello internazionale e oggi anche se non è più con noi, sta traghettando dall’alto le nostre aziende verso il successo.”

Pur essendo molto emozionati continuano l’intervista manifestando “un plauso particolare al nostro staff che si prodiga con grande sacrificio a elargire quotidianamente a ogni singolo ospite che ci sceglie, ogni piccola

attenzione tale da garantire la miglior esperienza ricettiva e un soggiorno indimenticabile in Calabria.

Le realtà di Uliveto Principessa Resort e Castello degli Dei sono state plasmate nel concetto di Famiglia dunque nell’accoglienza e nell’ospitalità, che sono gli elementi cardine della ristorazione e del comparto hotel.”

Concludono il loro intervento dichiarando che “L’Oscar che abbiamo ricevuto è il riconoscimento del duro lavoro svolto fino ad oggi, che portiamo in Calabria con grande orgoglio. Potrebbe sembrare un punto di arrivo, ma per noi è solo un nuovo punto di partenza per continuare un progetto ambizioso, con la consapevolezza di avere un grande staff che batte con un solo cuore e che non farà mai mancare ai propri clienti l’ingrediente segreto che ci contraddistingue: l’Amore nel far bene le cose!”