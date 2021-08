Uiltemp :Stefano Princi si continua sulla scia delle stabilizzazione dei lavoratori LPU

-La Uiltemp plaude all’assunzione a tempo pieno e indeterminato avvenuta presso l’Asp di Reggio Calabria, delle due figure di Assistenti Sociali rispettivamente impiegate al presidio Ospedaliero di Locri e presso il Distretto Ionico di Siderno – questo e’ quanto dichiara in una nota Stefano Princi-.

Il Dirigente sindacale della UILFPL Micheli Firmo e il Segretario Provinciale Nicola Simona sono stati fondamentali in questa partita, avendo seguito con attenzione , unitamente alla Uiltemp, l’intero iter che in piu’occasione si era arenato.

L’avvenuta stabilizzazione all’ASP di Reggio Calabria – conclude Princi- ci ha fatto spendere molte energie, poiche’ in piu’ battute l’Ente ha trovato difficoltà nell’applicazione della normativa vigente in termine assunzionale, ma alla fine ha prevalso la passione e la determinazione, che come sempre ha contraddistinto la UIL, permettendo di mettere la parola fine a questo precariato storico calabrese.