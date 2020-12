Uiltemp: il Segretario Provinciale Stefano Princi esprime grande soddisfazione per le stabilizzazioni dei lavoratori ex Lsu Lpu

Sono state settimane intense rivolte al tutto il territorio provinciale a supportare e trovare immediate soluzioni vista la normativa poco chiara, tutto ciò al fine di non penalizzare nessun lavoratore precario – questo è quanto dichiara in una nota il Segretario Provinciale Stefano Princi-.

Dialogo costante, con i Segretari Comunali e Sindaci a cui va rivolto un plauso, che ha finalmente messo fine alla parola precariato dopo più di vent’anni di utilizzo degli stessi presso gli Enti .

Solo nella nostra provincia sono centinaia i lavoratori che hanno sottoscritto, un contratto a tempo INDETERMINATO, in queste ultime ore e, con grande soddisfazione- continua il Segretario- ci siamo impegnati per essere protagonisti a scrivere una bella pagina di storia della nostra amata terra.

Oggi incassiamo questo storico risultato, che segna la fine della quasi totalità dei lavoratori “ precari storici della pubblica amministrazione “ è tutto ciò ci riempie di orgoglio facendoci divenire sempre piu’ consapevoli che tutti assieme possiamo ognuno per la propria parte cambiare le sorti della nostra Calabria .

Ribadiamo che tutto ciò non era scontato poiché, è giusto ricordare che , ci siamo guadagnati sul campo, Organizzazioni Sindacali e lavoratori, con eclatanti manifestazioni blocchi autostradali- linea ferroviaria e imbarcaderi, lo status giuridico da Lsu -Lpu a contratto a termine, Calabria unica regione d’Italia ,che ad oggi ha permesso , il superamento del precariato previsto nella legge Madia e il passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.

La determinazione- conclude Stefano Princi- della squadra Uiltemp Calabria con in testa il Segreterio Regionale Gianvincenzo Benito Petrassi e’ coscente che ancora in Calabria c’è tanto da lavorare per dare una risposta definitiva al rimanente precariato calabrese .