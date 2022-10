Bisogna cominciare a dire con forza che questi crimini sono il frutto di una società malata, incapace di riconoscere e affrontare finalmente la questione femminile.

La Uil Scuola RUA è da sempre impegnata contro la violenza sulle donne. È necessario agire sul fronte della repressione e della prevenzione di tali odiosi episodi. C’è bisogno che quando le donne denunciano siano ascoltate, perché dietro molti femminicidi ci sono casi di denunce inascoltate, di donne lasciate solo ad affrontare le minacce di uomini carnefici. C’è bisogno che si facciano massicce campagne di prevenzione nelle scuole e che, ad esempio, il femminicidio sia inserito come tematica nella programmazione curriculare di Educazione civica, affinché la società del futuro possa ripartire da una nuova consapevolezza del rispetto per la persona umana. Nell’ultimo Congresso nazionale la UIL SCUOLA ha utilizzato la parola “RISPETTO” come valore fondante di tutta la comunità educante; per questo ora chiediamo con forza RISPETTO PER LA DONNA.

Per la Uil Scuola RUA Calabria è l’unica risposta possibile a questa orribile scena del crimine, che ci lascia col dolore, il rimpianto e il rammarico di non essere riusciti ancora a cambiare marcia in questo Paese.