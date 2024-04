Senza Parole…. Non ci sono termini per definire il 2 bandi per 12 Operatori socio sanitari e 12 infermieri a tempo determinato pubblicati dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia il 22 aprile con scadenza il 27 aprile (solo 5 giorni escluso quello di pubblicazione).

Tutto questo mentre contestualmente, in pari data, presso gli uffici della Regione Calabria il Subcommissario alla Salute convocava i sindacati per discutere (con pochi risultati) di stabilizzazioni e superamento del precariato.

Come Uil Fpl riteniamo che dare 5 giorni, compreso quello del 25 aprile, per presentare domanda sia l’emblema del cattivo funzionamento della sanità a Vibo Valentia. A Napoli direbbero: “A gatta pe’ jì ‘e pressa, facette ‘e figlie cecate….”.

Walter Bloise

Segretario generale

Uil Fpl Calabria