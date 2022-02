Partecipare è un dovere civico lo abbiamo sempre sostenuto. Per questo, oggi , come Uil Calabria e Uil scuola Calabria, sosteniamo e aderiamo, con convinzione la manifestazione organizzata dagli studenti dell’Istituto scolastico superiore “Valentini-Majorana”. Per noi la scuola deve essere un ambiente protetto, un luogo di crescita sociale e culturale e non soltanto un luogo di lavoro.

Per questo deve essere un ambiente sano, dove le studentesse e gli studenti possano crescere protetti e incamminati verso il loro futuro fornendoli del giusto bagaglio culturale.

Le professoresse ed i professori, in questo, devono svolgere senza infingimenti la loro opera di formazione delle menti e delle coscienze, nel pieno rispetto delle norme e delle sensibilità di tutti i loro discenti.

Quanto accaduto nell’Istituto superiore cosentino, se fosse confermato dalle indagini, lo abbiamo detto subito, è inaccettabile e vergognoso, è quanto di più distante ci possa essere da come noi immaginiamo l’istituzione scolastica ed il mondo nel quale viviamo.

Evitando ogni forma di strumentalizzazione, nel prendere parte con gli studenti della scuola di Castrolibero alla loro forma di libera protesta e ribadendo la nostra consapevole volontà di mettere a loro disposizione tutte le nostre strutture presenti sul territorio, continueremo a invocare che su quanto denunciato dagli studenti dell’Istituto scolastico superiore “Velentini-Majorana” venga fatta chiarezza nel più breve tempo possibile.

Andrea Codispoti Santo Biondo

Segretario generale Segretario generale

Uil scuola Calabria Uil Calabria