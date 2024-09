Denis Nesci, membro della commissione IMCO, ha dibattuto oggi sulle strategie che verranno messe in campo per garantire la massima tutela ai consumatori e agli utenti nel mercato unico del prossimo futuro, influenzato dall’intelligenza artificiale e dall’implementazione dell’Eurodigital.

Durante la discussione in commissione, Nesci ha sottolineato l’importanza di adottare una strategia olistica che tenga conto dei rapidi avanzamenti tecnologici e delle sfide che questi comportano in termini di tutela dei consumatori. In particolare, ha enfatizzato la necessità di sviluppare normative chiare e trasparenti per regolare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e favorire un ambiente di mercato equo ed efficiente.

“Bisogna garantire “-continua- “che i consumatori e gli utenti siano adeguatamente protetti e informati riguardo all’impatto dell’intelligenza artificiale e dell’Eurodigital sul mercato unico e su questo frangente, un ruolo fondamentale lo ricoprono le associazioni dei consumatori in sinergia con le Autorità e le Istituzioni “.

La commissione europea deve saper adottare

attraverso una visione lungimirante e proattiva, -conclude “l’innovazione in modo responsabile e sostenibile, attraverso una maggiore trasparenza sulle piattaforme onde evitare pratiche sleali che possono portare a confusione ed un susseguirsi di truffe a danno dei consumatori europei”.