Il commissario della locale sezione UDC di Taurianova, Salvatore Leva, esprime il più vivo compiacimento, per la nomina come commissario provinciale della città metropolitana di Reggio Calabria nel partito dello scudo crociato, del dott. Occhipinti Riccardo. Il dott. Occhipinti, è sempre stato un uomo che si è speso in prima persona per la crescita umana e sociale del partito delo scudo crociato di Lorenzo Cesa, dimostrando grande attaccamento ai principi e valori cristiani di un partito moderato che rappresenta la casa di coloro che non amano la politica degli estremismi, ma si auspicano un confronto pacato e risolutivo dei problemi che purtroppo attanagliano la società civile in cui viviamo. Sono convinto che Riccardo svolgerà un ottimo lavoro, sopratutto nel rinnovare e rinvigorire un partito che deve crescere puntando sull’innovazione e sopratutto sui giovani. Vi è la necessità di non disperdere il patrimonio di competenze che sono attive sul territorio, ma sicuramente il nostro nuovo commissario, saprà riconoscere e scommettere su coloro i quali hanno la volontà di impegnarsi in prima persona per dare un contributo fattivo alla nostra società. Da parte mia e degli iscritti che rappresento non mi sottrarrò a tale compito, convinto che il dott. Occhipinti è la persona giusta al posto giusto per riuscire in tale impresa. Pertanto, sono convinto che le iniziative politiche in cui il nostro partito sarà protagonista, si moltiplicheranno per permettere di continuare a dare voce ai tantissimi moderati che credono nella politica vera, come strumento reale di ascolto del territorio e di rappresentanza di quei valori sempre indispensabili per una crescita socio culturale di una società che intende evolversi nella giusta direzione.