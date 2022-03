L’U.D.C., come partito deputato ad incarnare i valori moderati di cui necessita più che mai la comunità calabrese, ed in principal modo quella della provincia di Reggio Calabria, si sta riorganizzando, anche attraverso la nomina di commissari cittadini che possano testimoniare una presenza viva e fattiva del partito del segretario nazionale di Lorenzo Cesa . In questo quadro si colloca la riconferma come commissario cittadino per Taurianova, di Salvatore Leva. Grande giubilo da parte degli iscritti per gli attestati di stima che gli sono stati tributati dal commissario metropolitano, avv. Paolo Arilotta, ma sopratutto dal responsabile organizzativo provinciale, dott. Riccardo Occhipinti. Riorganizzare un partito che stava perdendo consensi, valorizzando sopratutto coloro che da sempre si sono spesi in prima persona per affrontare e risolvere le problematiche che affliggono i cittadini, è un incipit doveroso e corretto, che consentirà di far crescere esponenzialmente l’U.D.C. sopratutto nel bacino afferente la provincia di Reggio Calabria. Ricorfermare il commissario cittadino Leva Salvarore appare un dato quasi scontanto, poichè la storia personale e politica, è testimonianza vera e concreta di ciò che deve essere un attivista politico sempre pronto a spendersi senza riserve per il bene comune. In quest’ottica si augura un proficuo lavoro al commissario cittadino Leva, essendo certi che contribuirà, ancora una volta, a dare lustro all’unico partito moderato e centrista che ha fatto del dialogo costruttivo il proprio caposaldo per l’ottenimento di risultati concreti a vantaggio della comunità.