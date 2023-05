Ucraina, Zelensky “Possiamo vincere, tornerà la normalità nel Paese”

KIEV (ITALPRESS) – “Il nostro Stato ha già dimostrato di poter vincere”. Così in un post su Telegram il presidente ucraino Voldymyr Zelensky. “Abbiamo dimostrato – aggiunge – che possiamo liberare la nostra terra dall’occupante. Tutti coloro che assicurano la liberazione hanno dimostrato che, insieme alla bandiera blu e gialla, torna la vita normale per ogni persona e per ogni famiglia. Il nostro obiettivo è restituire questa vita a tutta l’Ucraina, a tutte quelle aree che sono ancora temporaneamente sotto occupazione”.

