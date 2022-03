“La guerra in Ucraina sta mettendo in ginocchio la popolazione, dispiegando i suoi drammatici effetti a livello internazionale. Alla crisi umanitaria, con migliaia di morti e milioni di profughi, si affianca quella energetica ed economica, con rincari sui prezzi e difficoltà del mondo produttivo. Come ha sottolineato il premier Draghi, il Governo intende tutelare famiglie e imprese con interventi a sostegno dell’economia reale. È necessario favorire la crescita e, insieme, rafforzare la coesione sociale del Paese. La priorità è evitare che questa crisi colpisca le fasce più deboli. Dobbiamo continuare a lavorare con questo obiettivo, mettendo in campo ogni sforzo necessario per tutelare cittadini e territori più in difficoltà”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.