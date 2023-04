Ucraina, Kuleba all’Ue “Servono armi, no scorciatoie”

BRUXELLES (ITALPRESS) – “Oggi alla riunione del Consiglio Esteri ho ringraziato i partner dell’UE per tutta l’assistenza alla difesa già fornita. Li ho anche esortati ad adottare al più presto nuove decisioni necessarie. Non ci sono scorciatoie per la pace a meno che l’esercito russo non venga sconfitto”. Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba che aggiunge: “Verrà il tempo dei guanti diplomatici bianchi. Ma prima dobbiamo fornire abbastanza munizioni per le mani stanche e unte dei nostri artiglieri”.

