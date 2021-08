Uccide la ex in strada nel catanese, è caccia all’uomo

CATANIA (ITALPRESS) – Omicidio in piena notte sul Lungomare di Acitrezza, piccolo borgo marinaro in provincia di Catania. Una ragazza di 26 anni, Vanessa Zappalá, e’ stata uccisa a colpi di pistola dall’ex fidanzato che poi si è dato alla fuga. La giovane passeggiava in strada con degli amici, forse per fare rientro a casa vista l’ora tarda. Sono stati loro ad allertare i soccorsi e a indicare, nell’ex, l’autore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Sis, il reparto speciale di investigazioni scientifiche di Catania. E’ caccia all’uomo.

(ITALPRESS).