TUTTO PRONTO PER LA NOTTE BIANCA di NICOTERA MARINA in programma SABATO 19 Agosto 2023

Tutto pronto per la I° Edizione della NOTTE BIANCA di Nicotera Marina (VV) in programma il 19 Agosto 2023 organizzata dalla nota agenzia di eventi e spettacoli ‘andreacogliandroeventi’ e dal Comune di Nicotera assessorato al Turismo.

Una nottata all’insegna del divertimento, con tantissime postazioni eventi sparsi sul lungomare, con artisti di strada, statue viventi, giocolieri, sputa fuoco, giganti, mascotte, trampolieri, spettacolo di bolle, aliHoop circus, duo live, mostra di quadri, mercatini, street food e tantissimo altro che faranno da cornice su tutto il lungomare.

La nota agenzia di eventi e spettacoli sta organizzando, assieme all’assessorato al Turismo, un grande evento mettendoci come sempre passione e sacrifici per renderla una notte magnifica, ringraziando per la grande partecipazione tutti i lidi del lungomare.

Non rimane che darsi appuntamento a Nicotera Marina sabato 19 Agosto per una grande nottata di puro divertimento.