Un calendario fitto di appuntamenti per ogni fascia d’età. “Era mio grande desiderio “- dice il vice sindaco nonché assessore a sport turismo e grandi eventi della città Totò Parrello – ” dopo tanti anni di buio assoluto, riportare un clima di festa nelle vie della città. Festa intesa come momento di aggregazione crescita e coesione sociale. Quest’anno , grazie alla preziosa collaborazione dei nostri partner – Città Metropolitana, Flag dello Stretto e Gal Batir- siamo riusciti , in tempi molto stretti, a metter su la programmazione di tante serate che, spero, troveranno calorosa accoglienza tra i cittadini. Le strade del centro saranno accese dalle luminarie artistiche , il Piano delle Fosse, con i suoi vicoli suggestivi, diventerà un museo a cielo aperto dove esportano le loro opere oltre trenta artisti ; ci saranno momenti dedicati ai più piccoli con la narrazione di fiabe, proiezione di film , serate all’insegna dell’enograstronomia con degustazioni di prodotti tipici locali e la X Sagra della Stroncarura ; Non mancherà la musica, a cominciare da artisti Gioiesi che rallegreranno i vicoli del Piano delle Fosse con serate di musica dal vivo, dj set , artisti di fama internazionale quale Giuliano Palma in concerto sera della festa del Santo Patrono di Gioia Tauro.

E poi ancora Street Art, Street Food.

Grande novità di quest’anno sarà “L’Infiorata” che avrà come tema ” Il senso della Vita” , dara’ un tocco di colore alla centralissima via Roma.

Una Gioia Tauro in festa anche sul lungomare con la X edizione del Gioia festival,

l’esibizione di Jack Alviano ed i tradizionali fuochi pirotecnici sera del 13 Agosto.

“Sono davvero felice ! -afferma il sindaco Avv, Scarcella- ,questa neonata Amministrazione comunale è riuscita, in trenta giorni dal suo insediamento, a riportare leggerezza ai suoi cittadini . ” Abbiamo ereditato una città devastata sotto tanti punti di vista, ma il vice sindaco Totò Parrello non si è arreso e con un lavoro incessante e’ riuscito a stilare un programma che incontrerà, sicuramente, la grata accoglienza dei nostri concittadini” . – conclude il sindaco.