“La riconferma della Bandiera Blu è un motivo di gioia per la comunità di Diamante e, allo stesso tempo, un’importante attestazione della qualità del nostro mare”. Lo afferma il Sindaco di Diamante, Sen. Ernesto Magorno, che continua: “Lo scorso anno l’assegnazione di questo importante riconoscimento rappresentava il primo passo per un discorso più ampio sul dovere di rispettare l’ambiente, oggi posso confermare che in questi mesi non solo abbiamo lavorato tanto, ma che siamo ancor più consapevoli e pronti a realizzare azioni finalizzate a tutelare il nostro splendido mare. Il mare è l’oro della Calabria e Diamante rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale. Desidero ringraziare – conclude Magorno – il Presidente della FEE Claudio Mazza, così come rivolgo la mia gratitudine al Consigliere Comunale con delega all’Ambiente Antonio Cauteruccio, al Vicesindaco Pino Pascale a tutta la Giunta, al consulente, il Dott. Antonino De Lorenzo e agli uffici comunali che si sono impegnati, anche quest’anno a portare avanti il programma che ha consentito alla nostra città di confermare l’ottenimento della Bandiera Blu. Ma questo è ancora una volta un successo di tutta la Città, degli operatori economici e turistici, così come dei cittadini e degli ospiti che hanno saputo dimostrarsi all’altezza delle responsabilità che la Bandiera Blu comporta”.