Un processo importante promuovere e far conoscere, ai calabresi e non solo, le eccellenze del territorio, questo l’impegno che i Lions di Lamezia Terme Valle del Savuto, intendono portare avanti a favore della storia, dell’imprenditoria e del turismo in Calabria. A tal scopo sottolineano che è necessario che le istituzioni, le imprese e i cittadini si uniscano in un’operazione che sappia coinvolgere e costruire.

Il progetto Lions, pensato dal presidente Aldo Vasta, programma una serie di visite e di incontri, con la consapevolezza del rilievo che assumono la comunicazione e la conoscenza delle peculiarità territoriali. Infatti, già dal primo appuntamento è stato creato un momento di esperienza diretta per conoscere le caratteristiche salubri e naturali della nostra acqua. In località Merisacchio a Grimaldi (CS), i Lions club Lamezia Terme “Valle del Savuto” come club capofila, con la partecipazione dei club di zona 4 , hanno avuto modo di recarsi sulla “Sorgente dell’Amore”, dalla quale sgorga un’acqua con comprovate qualità benefiche.

Una vista guidata ha dato modo di recarsi in un luogo tipico delle bellezze naturali del Savuto e di conoscere il percorso dell’acqua sino all’imbottigliamento nell’azienda Merisana, che ha mantenuto la sua sede in loco. Gli ospiti dell’iniziativa, non solo appartenenti ai club Lions, ma anche semplici visitatori o turisti, con la guida di Luigi Perrone, hanno avuto modo di conoscere la storia della sorgente, delle sue caratteristiche organolettiche e dell’imprenditoria che è rimasta in Calabria con serietà e sacrificio.