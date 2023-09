La stagione turistica estiva appena volta al termine ha incoronato la Calabria tra le regioni più ambite da giovani, coppie e famiglie. Il trend non sembra destinato a fermarsi: le previsioni, infatti, sono positive anche per quello che riguarda l’autunno.

Del resto, anche in questa stagione il clima e le temperature della regione permettono di continuare a organizzare vacanze al mare, oltre che tour alla scoperta delle bellezze storico-artistiche presenti in tutto il territorio.

Vacanze autunnali: trend di prenotazioni positive soprattutto online

Per quanto riguarda la prenotazione delle vacanze, la tendenza a rivolgersi a operatori turistici online è ormai consolidata.

Il merito è da attribuire ai diversi vantaggi di cui queste realtà permettono di usufruire, tra cui l’ampia varietà di scelta, i prezzi competitivi e la praticità di organizzare ogni aspetto del viaggio in modo semplice e veloce, direttamente online.

A questo proposito, per vivere una vacanza da sogno in Calabria è possibile rivolgersi a Imperatore Travel World, realtà specializzata con oltre 30 anni di esperienza nel settore che propone ogni genere di formula di viaggio, con la possibilità di richiedere anche pacchetti esclusivi comprensivi di soggiorno e trasporto.

Tropea tra le località più amate dai turisti anche in autunno

Tra le località della regione che si preparano a registrare risultati importanti dal punto di vista del turismo anche in autunno c’è Tropea, nota in tutto il mondo per le sue acque cristalline e per la sua posizione davvero suggestiva. La città, infatti, sorge su un costone a strapiombo sul mare e regala un panorama mozzafiato, con il mare che si estende fino all’orizzonte e la costa punteggiata di baie e spiagge dorate.

In ogni caso, Tropea risulta una meta molto apprezzata anche tra gli amanti di arte e architettura, dato che vanta un centro storico che è un vero e proprio gioiello, caratterizzato da viuzze acciottolate, piazze pittoresche e affascinanti edifici in stile barocco. Merita una visita anche il Santuario di Santa Maria dell’Isola, la chiesa di origini medievali che sorge su uno scoglio ed è considerata il vero e proprio emblema della città.

Anche Reggio Calabria si prepara un autunno florido

Tra le protagoniste della stagione turistica autunnale della regione è possibile annoverare anche Reggio Calabria, altra località che permette di soddisfare tanto gli amanti delle acque cristalline e del relax che gli appassionati di arte, storia e cultura.

Tra i luoghi più visitati della città è possibile annoverare il Museo Archeologico Nazionale, dove sono conservati i celebri Bronzi di Riace. Queste antiche statue di bronzo raffiguranti guerrieri greci sono un tesoro archeologico di inestimabile valore e attirano visitatori da tutto il mondo.

Un’altra tappa imperdibile è rappresentata dalla Basilica Cattedrale di Maria Stantissima Assunta in Cielo, un esempio di stile neo-romanico che è possibile ammirare nel centro storico della città.

Infine, oltre alle spiagge risulta molto apprezzato dai turisti il Lungomare Falcomatà, che offre una vista mozzafiato sullo Stretto di Messina e sulle montagne della Sicilia. È il luogo ideale per una passeggiata rilassante e per godere di suggestivi tramonti.

Lamezia Terme: le vacanze termali si confermano un evergreen dell’autunno

Anche Lamezia Terme si prepara ad accogliere un percentuale importante di turisti, in particolare quella fetta di amanti delle vacanze termali tanto gettonate in autunno.

Le Terme di Caronte sono senza dubbio le più celebri della città, che si contraddistinguono per la presenza di fanghi e acque sulfuree. Gli amanti delle costruzioni medievali, oltre a trascorrere piacevoli momenti di relax possono visitare il Castello Normanno-Svevo, mentre spingendosi nei dintorni è possibile ammirare i resti dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo e dell’Eremo di Sant’Elia.