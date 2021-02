Gentile Presidente

Le scrivo per sottoporre alla Sua attenzione una situazione che sta destando notevole preoccupazione all’interno della nostra comunità.

Da qualche anno, oramai, nel Comune di Melicucco si sta registrando una percentuale anomala di diffusione di eventi tumorali nella popolazione residente (che arriva alle 5.000 unità), purtroppo ultimamente si sono presentati, ad un quadro generale già grave, altri casi di tumori che suscitano allarme nella popolazione.

Nel corso dell’ultimo anno, in particolare, ho avuto notizia dai miei concittadini di almeno 5-6 casi di tumori, alcuni purtroppo incurabili, che hanno aggredito concittadini anche di età inferiore ai 45 anni.

Nonostante le insistenti segnalazioni che nel corso degli anni sono state effettuate nulla è stato fatto.

Sarebbe opportuno porre la massima attenzione sulla vigilanza ambientale del territorio mettendo in condizione le persone a provvedere alla tempestiva bonifica del territorio comunale dall’amianto di cui ancora siamo circondati e che visto i costi di smaltimento si tende ad ignorare la pericolosità.

Inoltre trattandosi di salute pubblica questa operazione di bonifica e controllo potrebbe finanziarsi attraverso il recovery fund.

Essendo del tutto ignote le cause di una tale anomala incidenza, La prego di aiutarci ad individuare le fonti della drammatica problematica, tristemente comune a molti altri centri della Piana di Gioia Tauro, di individuare l’estensione, la sorgente, la diffusione dell’inquinamento e gli eventuali responsabili dello stesso.

E’ per noi assolutamente fondamentale l’aiuto delle Istituzioni, ed in particolare quello della Regione Calabria che lei rappresenta in qualità di Presidente con delega alla tutela della Salute, per difendere l’incolumità dei nostri cittadini.

Certo della vostra sensibilità e di un positivo ed immediato riscontro, colgo l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

Melicucco li 06 febbraio 2021

Ing. Prof. Francesco Nicolaci

Consigliere Comunale

Già Sindaco di Melicucco