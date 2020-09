Si tratterebbe di omicidio e in serata è stato sottoposto a fermo il figlio della vittima dopo il rinvenimento ieri mattina del corpo senza vita di un uomo, di nazionalità romena, nella sua abitazione di Acri in località Là Mucone. Fatale per la vittima, che presentava evidenti ferite al capo, sarebbe stato proprio un colpo alla testa. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Acri che ieri sera hanno fermato il figlio. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia.