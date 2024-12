Il 24 dicembre la Commissione straordinaria di Tropea ha deliberato la sospensione del Piano Strutturale Comunale PSC approvato a marzo scorso. La delibera si basa sulle conclusioni di una relazione di due tecnici incaricati allo scopo i quali hanno sostenuto la non conformità dello strumento urbanistico approvato alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Si tratta di un provvedimento basato su considerazioni tecniche a mio avviso completamente errate, oltretutto di segno opposto a quelle della Regione Calabria quale ente unico ente deputato per legge a valutare la legittimità dei piani. Va infatti sottolineato che senza il parere positivo del Tavolo tecnico regionale, che raccoglie tutti i dipartimenti il PSC, non può essere pubblicato sul bollettino ufficiale e quindi non può diventare vigente.

In allegato alla presente una nota di riscontro alla relazione tecnica che ha sostenuto il provvedimento della Commissione straordinaria.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Arch. Sergio Dinale, progettista del PSC di Tropea oltre che di innumerevoli altri strumenti urbanistici in tutta Italia (tra gli altri quelli di Sondrio, Bergamo, Treviso, Prato, Pesaro, Arezzo, Olbia, Crotone, Catanzaro) e in Europa (tra gli altri quelli del quartiere della Défense a Parigi e di Voronezh nella federazione russa).