“La Giunta Regionale, annunciata dal Presidente Roberto Occhiuto è di alto profilo, con uno straordinario mix di esperienza, novità, ed eccellenti profili della società civile. In particolare accolgo con soddisfazione, la designazione della Professoressa Giuseppina Princi a Vice Presidente con importanti deleghe. Una figura di spessore e grandi capacità, già preside del Liceo “Leonardo Da Vinci” fiore all’occhiello della Città di Reggio Calabria. È la prima volta che una donna reggina ricopre un ruolo tanto prestigioso quanto delicato, un motivo di grande orgoglio considerato che è espressione di Forza Italia e rappresenta la Reggio che eccelle nella formazione. A Lei e a tutta la squadra di governo regionale vanno i miei più affettuosi auguri di Buon Lavoro. Il Presidente Occhiuto ha costruito con visione un esecutivo, che sotto la sua guida ha tutte le qualità per realizzare la Calabria che l’Italia non si aspetta”.