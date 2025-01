L’europarlamentare M5S Pasquale Tridico ha scritto al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per il pagamento del Tfr agli oltre 100 ex dipendenti dei soppressi Consorzi di bonifica del territorio. Il problema è datato ma irrisolto. «Nessun passo significativo è stato compiuto nell’interesse di queste persone, che hanno dedicato la loro vita al servizio pubblico. Costoro – ha evidenziato Tridico nella missiva, firmata anche da altri due pentastellati, la deputata Vittoria Baldino e Davide Tavernise, consigliere regionale della Calabria – si trovano ancora privi delle somme spettanti, con gravi ripercussioni economiche e sociali per le loro famiglie». I Cinque Stelle hanno quindi espresso «profondo rammarico e disappunto per la mancata attuazione degli impegni» già assunti al riguardo dal presidente della Regione Calabria. «Come ampiamente documentato, i Consorzi di bonifica calabresi, in assenza di risorse finanziarie adeguate e senza un’efficace gestione da parte della Regione, non hanno potuto garantire la liquidazione del Tfr nei tempi previsti dalla legge. Tale situazione – hanno denunciato Tridico, Baldino e Tavernise – si è aggravata a causa del mancato accantonamento dei fondi necessari e della mancata corresponsione dei contributi Inps. L’istituzione del nuovo Consorzio di bonifica della Calabria avrebbe dovuto rappresentare un passo avanti verso una soluzione strutturale del problema, ma nei fatti non ha ancora prodotto i risultati attesi». Non solo: Tridico, peraltro già presidente dell’Inps, ha offerto a Occhiuto la propria «disponibilità a collaborare» con la Regione Calabria «per individuare soluzioni strutturali e definitive», tra cui «accordi transattivi con l’Inps e l’istituzione di un fondo vincolato per la liquidazione del Tfr». Lo stesso europarlamentare, che continua a battersi per la causa di questi pensionati, ha chiesto al presidente della Regione Calabria di «avviare, con la massima urgenza, tutte le azioni necessarie per porre fine a tale inaccettabile situazione di disagio» economico e sociale.