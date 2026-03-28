I Carabinieri di Lungro accolgono in caserma gli studenti delle scuole superiori

Nei giorni scorsi, la Stazione dei Carabinieri di Lungro (CS) ha aperto le proprie porte ospitando circa 70 studenti delle scuole superiori del territorio, accompagnati dai loro docenti, per una mattinata dedicata alla scoperta delle attività dell’Arma e all’educazione civica.

L’iniziativa si inserisce nel consolidato progetto “Cultura della Legalità“, promosso con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle Istituzioni e di mostrare come la figura del Carabiniere rappresenti soprattutto protezione, ascolto e presenza quotidiana.

I ragazzi hanno seguito, con grande entusiasmo, un percorso didattico appositamente organizzato dai militari. Nel corso della visita, i ragazzi hanno potuto conoscere da vicino i veicoli utilizzati quotidianamente per il controllo del territorio, nonché gli equipaggiamenti che permettono ai Carabinieri di lavorare in sicurezza in ogni circostanza.

I militari si sono soffermati a spiegare i gravi rischi derivanti dall’uso di stupefacenti e di alcolici.

Inoltre, grazie all’intervento dei Carabinieri Forestali, sono state illustrate le principali attività di tutela dell’ambiente, ricordando l’importanza del rispetto degli ecosistemi necessari alla vita di tutti.

Il motore di questa splendida giornata è stato il vivo interesse dei giovani studenti delle superiori che, con domande pertinenti e spesso anche “ardue”, hanno mantenuto alta l’attenzione e consentito un confronto impegnativo e assolutamente costruttivo.

Con questa iniziativa, l’Arma esprime ancora una volta la propria vicinanza alle comunità affidate, sottolineando quanto sia indispensabile collaborare sinergicamente con le scuole per garantire il bene e la sicurezza del territorio.