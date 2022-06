Appena fuori dalle grandi linee ad alta velocità la rete ferroviaria è lenta, come sanno bene pendolari e viaggiatori. Quello che è accaduto a due artisti che avevano fatto uno spettacolo a Corigliano Calabro è emblematico! La destinazione finale era Pescara. Il treno proveniente da Melito Porto Salvo (RC) che li doveva portare a Taranto per poi andare a Bari e quindi Pescara ha problemi tecnici e per questo vengono avvisati con messaggio. Persistendo le difficoltà Trenitalia con sms comunica che il treno è soppresso e quindi suggerisce di andare a Catanzaro Lido (pensate un pò che genialata!!), di fatto andare indietro di 200 Km per poi prendere un treno per Sibari che è a 10 minuti da Corigliano e da li poi un bus per Taranto. E’ il caso di dire che la geografia e le distanze non sono proprio il forte di Trenitalia! Dopo varie peripezie il risultato finale è stato che sono arrivati a Pescara con oltre 8 ore di ritardo! Un esempio di come Trenitalia non ha rispetto per la Calabria. Il contrario si può dimostrare rimuovendo i responsabili, chiedendo scusa agli artisti e offrendo loro una vacanza in Calabria.