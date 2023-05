Campionato Prima Categoria girone D s.s. 2022/2023

30^ Giornata (Ultima)

Real Metropolitana – Siderno 3-4

Marcatori: 39′ pt, 32′ e 36″ st Lancia (RM), 8′ st rig. e 14′ st D. Fuda (Sid), 22′ st Marcianò (Sid), 34′ st Manà (Sid).

Il Siderno guidato da Luigi Romeo con le unghie e con i denti centra l’obbiettivo salvezza e lo fa andando a vincere per 4-3 in casa della Real Metropolitana in una partita ricca di emozioni.

Infatti i padroni di casa chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco, nella ripresa il Siderno la ribalta grazie alla doppietta di Domenico Fuda e con la rete di Domenico Marcianò si porta sul 3-1.

I padroni di casa accorciano le distanze, il Siderno si porta sul 4-2 con il gol di Anssu Mana’ ed infine per la Real Metropolitana segna la terza rete personale il bomber Lancia.

L’impresa è fatta…salvezza raggiunta!

È stata una stagione nel complesso sfortunata con ripetuti infortuni e tant’altro… ma nonostante ciò non si è mollato fino alla fine lavorando sinergicamente tra dirigenti, calciatori e colloaboratori dediti ai colori biancoazzurri. La società tra qualche giorno si metterà già all’opera per programmare la prossima stagione auspicando traguardi migliori.

Arbitro: G. Marino di Reggio Calabria.

Real Metropolitana: 1. Leonardi, 2. Favasuli, 3. La Cava A. (C), 4. Laganà D., 5. Mallamaci, 6. Iacono, 7. Ferrato, 8. Dascola, 9. Lancia, 10. Ficara, 11. Lacava. A disp: 13. Calabrese, 14. Serra, 15. Postorino, 16. Laganà M.

Siderno 1911: 12. Tavernese, 2. Laface, 3. Luciano (C), 4. Giuffrida, 21. Fuda D., 6. Galluzzo G., 7. Caruso V., 8. Marcianò, 19. D’Agostino A., 10. Di Libero, 11. Manà. A disp: 1. Panetta P., 9. Romeo, 13. Salerno V., 16. Commisso C., 17. Fimognari, 18. Muià. All./Gioc.: L. Romeo.