Tre migranti dispersi in mare, Procura Agrigento apre inchiesta

AGRIGENTO (ITALPRESS) – La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta, per il momento a carico di ignoti, per omicidio colposo oltre che per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’episodio è accaduto sabato sera quando a causa di uno speronamento a un peschereccio da parte di una imbarcazione su cui viaggiavano i migranti, tre persone sono disperse in mare. Altre due persone cadute in mare sono state invece salvate dalla Capitaneria di porto e Guardia di finanza, che adesso stanno cercando ancora i tre migranti ancora dispersi.

(ITALPRESS).