Dipartimento Marketing e Promozione Territoriale Renato Bica EPLI Sicilia – Dipartimento Per Il Terzo

Settore e Rete Associativa Rocco Franciosa EPLI Basilicata – Dipartimento Rapporti Istituzionali Nello

Stranges EPLI Calabria – Dipartimento Welfare E Politiche Sociali Luca Zarfati EPLI Lazio – Dipartimento

Progetti Educativi Giuseppe Esposito EPLI Calabria – Dipartimento Affari Interni e Politiche Europee

Vito Losito EPLI Puglia – Dipartimento Servizio Civile Universale Fabio De Santis EPLI Calabria –

Dipartimento Marchi Di Qualità Romano Massa EPLI Sardegna – Dipartimento Attività Promozione

Beni Materiali ed Immateriali Oronzo Rifino EPLI Puglia – Dipartimento Cev e Progettazione Sociale

Valentina Petralia EPLI Sicilia – Dipartimento Editoria Cinzia Francolino EPLI Basilicata – Dipartimento

Commerciale Claudio Mazza EPLI Lazio.

Ben tre importanti Dipartimenti Nazionali, su 12 sono stati affidati dall’Assemblea Nazionale EPLI (Ente

Nazionale Pro Loco Italiane) con a capo il Presidente Dr,Pasquale Ciurleo, a rappresentanti di Proloco

Calabresi.

“Fabio De Santis (Cosenza), Giuseppe Esposito, (Vibo Valentia) e Nello Stranges (Taurianova)“

Al Taurianovese Nello Stranges, che gode di ottimi rapporti con la politica Regionale e Nazionale è

stato affidato il DIPARTIMENTO RAPPORTI ISTITUZIONALI e si occuperà del monitoraggio legislativo

nazionale e regionale per la gestione dei rapporti con e tra le istituzioni, collaborerà con i Presidenti

dei Comitati Regionali EPLI per supporto di consulenza anche su aspetti interistituzionali.

Grande soddisfazione per i Soci della Proloco di Taurianova che vedono, ancora una volta, il loro

Presidente inserito in ruoli di vertice nazionale e di assoluto prestigio.

“Sono veramente felice e onorato dell’importante incarico ricevuto, ringrazio il consiglio Nazionale

EPLI e il Presidente Pasquale Ciurleo per aver riposto sulla mia persona tanta fiducia e spero vivamente

di non deludere le loro aspettative.

Un mio personale ringraziamento va anche alla Presidente Regionale Epli Pina Ierace e tutti i soci della

mia proloco per l’immenso lavoro svolto in questi anni, senza il loro impegno e la loro passione non

avremmo mai ottenuto incarichi così rilevanti e prestigiosi”.