Tre artisti di Bagheria a sostegno di Astrafe

PALERMO (ITALPRESS) – Gli artisti di Bagheria: Arrigo Musti, Francesco Domilici e Maurizio Scianna uniti per sostenere i progetti di ASTRAFE, l’associazione che da più di 30 anni in Sicilia si occupa di promuovere progetti a sostegno dei pazienti trapiantati di fegato. I tre generosi artisti molto quotati ognuno nel proprio settore, hanno accolto l’invito di Giovanni Aiello del ristorante Il Barone di Munchausen a Casteldaccia, per partecipare ad una cena a cui è seguita l’asta di beneficenza molto proficua.

Le opere donate sono state “battute” da Maurizio Gagliardo che ha messo in risalto la finalità benefica dell’asta a cui hanno partecipato una cinquantina di persone. L’intero incasso, circa 1.500 euro, è stato devoluto ad Astrafe.

“Vogliamo ringraziare – sottolinea Salvatore Camiolo, presidente di Astrafe – gli artisti per il loro impegno e per il loro contributo. Voglio ringraziare anche Rosario Lombardo, coordinatore infermieristico di ISMETT, che è stato il tramite fra l’associazione e gli artisti. Astrafe ogni giorno si adopera per aiutare i pazienti in attesa o che sono stati sottoposti a trapianto di fegato presso ISMETT, si tratta di pazienti che spesso sono costretti a passare diversi mesi lontani da casa e che hanno necessità di sostegno sia umano che economico.

Per questo iniziative di questo genere sono per noi estremamente importanti”.

Gli artisti hanno potuto visitare ISMETT nei giorni scorsi, comprensivo del reparto di Chirurgia Addominale Pediatrico. “Abbiamo deciso di utilizzare le somme raccolte – continua Salvatore Camiolo – per interventi nel reparto pediatrico di ISMETT, per questo abbiamo voluto far conoscere questa realtà ai tre artisti di Bagheria. Vogliamo, infatti, cercare di rendere meno pesante le degenze, spesso lunghe, dei bimbi ricoverati. A loro la nostra idea è piaciuta tantissimo, per questo speriamo di poter collaborare ancora insieme”.

