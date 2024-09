Tre arbitri di Polistena impegnati dal 9 al 14 settembre ai mondiali di calcio a 7 in quel di Cervia-Milano Marittima. Mileto, Pettè e il Fazzari già conosciuto negli ultimi mesi per le grandi prestazioni importanti arbitrare in tutta Italia. Grande soddisfazione per i fischietti calabresi impegnati ancora una volta in grandi Manifestazioni sportive.

Il Fazzari già lunedì 9 settembre darà il calcio d’inizio alla partita inaugurale del mondiale alle ore 10.00 tra AUSTRALIA – FRANCIA. Grande e la soddisfazione per l’intera cittadina Polistenese.