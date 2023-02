Sono 240 gli spettacoli in programmazione in tanti Vomuni delle province calabresi, e tra questi c’è Taurianova nel vasto programma dell’AMA Calabria e presentata durante una conferenza stampa a Lamezia dal direttore artistico Francescantonio Pollice il quale ha sottolineato “l’importanza del lavorare in rete e i risultati conseguite ha visto coinvolti numerosi comuni grandi e piccoli di tutte le province della regione”. Alla conferenza stampa hanno partecipato gli assessori di Taurianova Maria Fedele e Massimo Grimaldi.

A Taurianova saranno tre gli appuntamenti importanti con tre orchestre differenti e che si terranno nella Chiesa del SS Rosario con l’esordio il 25 febbraio e poi a seguire il 5 e il 24 marzo.

LOCANDINA DEL PROGRAMMA