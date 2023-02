Tre alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Contestabile”, dell’Istituto Comprensivo “F. Sofia Alessio-N. Contestabile” di Taurianova diretto dalla dott.ssa Emanuela Cannistrà, hanno superato la preselezione dei XXI Campionati Italiani di Astronomia, acquisendo il diritto a partecipare alla gara interregionale del 14 febbraio: Alessia Antonelli della terza C, Giovanni Caccamo della terza E, Giulia Ferraro della terza B . In questi giorni gli alunni sono impegnati a seguire il corso organizzato dall’Istituto nazionale di astrofisica INAF e dalla società astronomica italiana SAIT. Si ringrazia per il lavoro svolto il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria ed in particolare la prof.ssa Angela Misiano, responsabile scientifico, che opera con competenza e professionalità. La collaborazione offerta dall’équipe dei docenti del Planetarium e il lavoro appassionato svolto dalla prof.ssa Francesca Licastro, referente del progetto, e dai docenti di Scienze e Matematica delle classi terze sono stati fondamentali nella delicata fase di formazione dei ragazzi che ora si stanno preparando ad affrontare la gara interregionale delle Olimpiadi di Astronomia con più serenità ed adeguata competenza. Facciamo il tifo per questi tre piccoli “campioni” che hanno dimostrato tenacia e determinazione e stanno “volando” alto.