Incidente sul lavoro stamattina a Mileto, nel Vibonese. G.M, titolare di un’azienda vinicola che si trova nella frazione di Paravati, è stato travolto da una pedana di vini mentre stava provvedendo a scaricare alcune casse. Immediata la macchina dei soccorsi con l’arrivo sul posto di una ambulanza e poi, constatate le condizioni del ferito, di un elisoccorso che ha provveduto a trasferire l’uomo – in gravi condizioni – all’ospedale di Lamezia Terme per le cure del caso. Sul posto sono arrivati ​​anche i vigili urbani ei carabinieri della locale Stazione per l’avvio delle indagini al fine di accertare eventuali responsabilità.