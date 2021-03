Rintracciato a Cosenza l’uomo che avrebbe ucciso il proprio fratello, P.M. di 45 anni, travolgendolo con l’auto. Il fatto è accaduto a Mongrassano, nei pressi del municipio. Sull’omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano intervenuti sul posto per verificare l’accaduto e chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima sommaria ricostruzione l’uomo, alla guida di un’auto di grossa cilindrata, una Bmw scura con targa straniera, avrebbe investito il fratello, passando sul corpo più volte, per poi, subito dopo sfrecciare via abbandonando il luogo dell’omicidio. La vittima, è morta sul colpo. Ad assistere alla scena alcuni passanti che hanno allertato i carabinieri. Il movente sarebbe da rintracciare in continui litigi tra i due, che coinvolgerebbero anche la figlia del presunto assassino.